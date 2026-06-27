الغندور: منتخب مصر حقق المطلوب في كأس العالم.. وطموحنا الوصول لأبعد نقطة

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر في دور المجموعات بكأس العالم، مؤكدًا أن التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية يعد إنجازًا يستحق الاحتفال، لكنه ليس "معجزة" كما يصفه البعض.

منتخب مصر

وقال الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المنتخب قدم أداءً هجوميًا وشجاعًا أمام منتخبات المجموعة، مشيدًا بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين، وخص بالذكر مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد صلاح، مؤكدًا أنهم يقدمون بطولة استثنائية، كما أثنى على مستوى زيكو.

وفي المقابل، طالب الغندور بعدم المبالغة في الاحتفال، مشيرًا إلى وجود بعض الملاحظات الفنية التي تحتاج إلى معالجة قبل انطلاق الدور الثاني، أبرزها الاستقرار على التشكيل، وإعادة النظر في بعض الاختيارات، بالإضافة إلى ضرورة وجود رأس حربة صريح واستغلال الفرص بصورة أفضل.

كما دعا إلى منح إمام عاشور حرية أكبر داخل الملعب، مطالبًا بعض اللاعبين، وعلى رأسهم عمر مرموش وأحمد سيد زيزو، باستعادة أفضل مستوياتهم خلال المرحلة المقبلة.

واختتم الغندور رسالته بالتأكيد على ثقته في حسام حسن وجهازه الفني، معربًا عن طموحه في مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز أكبر بالتأهل إلى الأدوار المتقدمة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تقف خلف المنتخب في رحلته بالمونديال.