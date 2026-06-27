خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن الرخصة الأفريقية للأهلي والزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود ملاحظات تتعلق بملف الرخصة الأفريقية لكل من ناديي الزمالك والأهلي، مؤكدًا أن أسباب الملاحظات تختلف بين الناديين.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الزمالك عنده مشاكل بسبب الرخصة الأفريقية والفلوس المستحقة، وأيضًا الأهلي عنده مشاكل في الرخصة بسبب عدم وضوح الرؤية لشركة الكرة بالنادي الأهلي والميزانية الخاصة بها".

وأضاف خالد الغندور أن هذه الأمور دفعت لجنة التراخيص إلى مخاطبة النادي الأهلي، من أجل الرد على بعض النقاط التي وصفتها بـ"المبهمة"، وذلك لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصة الأفريقية.

وتأتي تصريحات خالد الغندور في ظل متابعة الأندية المصرية لاستيفاء متطلبات الرخصة الأفريقية، التي تُعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في البطولات القارية، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.