سعود الصرامي: الأهلي يسعي لضم تيدي أوكو.. ومقترح بإعارة إمام عاشور

كشف الإعلامي السعودي سعود الصرامي عن وجود اتصالات من جانب النادي الأهلي مع نادي الرياض السعودي، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع الجناح الفرنسي تيدي أوكو خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال سعود الصرامي، عبر إذاعة “العربية إف إم”، إن إدارة نادي الرياض تلقت اتصالًا من مسؤولي الأهلي لشراء عقد تيدي أوكو، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر ويرتدي القميص رقم 10.

وأضاف الصرامي أنه تحدث مع مسؤولين في نادي الرياض، واقترح عليهم عدم الاكتفاء بالمقابل المالي، بل طلب الحصول على إمام عاشور ضمن الصفقة.

وأشار إلى أن إمام عاشور كان قريبًا من الانتقال إلى نادي الأخدود السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مرجحًا أن يبدأ نادي الرياض تحركاته للتفاوض مع الأهلي من أجل ضم لاعب الوسط على سبيل الإعارة، مقابل انتقال تيدي أوكو إلى القلعة الحمراء