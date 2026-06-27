بالعلامة الكاملة.. فرنسا تفوز على النرويج برباعية في كأس العالم

فاز منتخب فرنسا على منتخب النرويج، برباعية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت رباعية فرنسا عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقائق 7، 20، 32، وديزيريه دوي في الدقيقة 90+4.

فيما جاء هدف النرويج عن طريق ثيلو أسجارد في الدقيقة 21.

تشكيل منتخب النرويج

حراسة المرمى: إيجيل سيلفيك.

خط الدفاع: فريدريك أندريه بيوركان – ليو أوستيجارد – هنريك فالشنر – فردريك أورسنيس.

خط الوسط: ثيلو أسجارد – باتريك بيرج – كريستيان ثورستفيدت.

خط الهجوم: أوسكار بوب – يورجن ستراند – أندرياس شيلديروب.

تشكيل منتخب فرنسا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي – دايوت أوباميكانو – ماكسينس لكرواكس – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني – كواديو كونيه – عثمان ديمبيلي – مايكل أوليز – ديزيري دوي.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط فيما يأتي منتخب النرويج خلفه في الوصافة برصيد 6 نقاط ليتأهلان سويا للدور المقبل.