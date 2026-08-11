أماني رشيد تتألق في مونديال الطائرة بتشيلي.. إشادة دولية بالحكمة المصرية

سجلت الحكمة الدولية المصرية أماني رشيد ظهورًا مشرفًا في منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات تحت 17 عامًا، التي تستضيفها تشيلي تحت مظلة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB)، لتواصل بذلك حضور التحكيم المصري في كبرى المحافل العالمية.

وقدمت أماني رشيد أداءً تحكيميًا مميزًا خلال مشاركتها في منافسات البطولة، ونالت إشادة كبيرة من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، في تأكيد جديد على المكانة التي وصل إليها التحكيم المصري على الساحة الدولية، والقدرات المميزة للحكام المصريين في البطولات الكبرى.

وتأتي مشاركة الحكمة المصرية في مونديال الناشئات لتؤكد استمرار الحضور المصري الفعال في البطولات العالمية، سواء على مستوى المنتخبات أو الحكام، بما يعكس التطور الذي تشهده منظومة الكرة الطائرة المصرية خلال الفترة الحالية.

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، على دعم جميع عناصر اللعبة، ومساندة المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، إلى جانب الاهتمام بلجنة الحكام وتوفير كل سبل الدعم للحكام المصريين، بما يسهم في الحفاظ على تواجد مصر في مختلف المحافل القارية والدولية والعالمية.

وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن النجاحات التي يحققها الحكام المصريون في البطولات الدولية تمثل إضافة جديدة للرياضة المصرية، ورسالة تؤكد قدرة الكوادر المصرية على المنافسة والتميز على أعلى المستويات.