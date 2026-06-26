كأس العالم 2026.. فرنسا تتقدم بثلاثية على النرويج في الشوط الأول

تقدم منتخب فرنسا على منتخب النرويج، بثلاثية مقابل هدف، في الشوط الأول، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت ثلاثية فرنسا عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقائق 7، 20، 32.

فيما جاء هدف النرويج عن طريق ثيلو أسجارد في الدقيقة 21.

تشكيل منتخب النرويج

حراسة المرمى: إيجيل سيلفيك.

خط الدفاع: فريدريك أندريه بيوركان – ليو أوستيجارد – هنريك فالشنر – فردريك أورسنيس.

خط الوسط: ثيلو أسجارد – باتريك بيرج – كريستيان ثورستفيدت.

خط الهجوم: أوسكار بوب – يورجن ستراند – أندرياس شيلديروب.

تشكيل منتخب فرنسا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي – دايوت أوباميكانو – ماكسينس لكرواكس – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني – كواديو كونيه – عثمان ديمبيلي – مايكل أوليز – ديزيري دوي.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط فيما يأتي منتخب النرويج خلفه في الوصافة بنفس الرصيد.