مصطفى بكري: نرفض تمرير أفكار مسمومة خلال مباراة مصر وإيران في كأس العالم

كشف الإعلامي مصطفى بكري أن هناك محاولات لتمرير ما وصفه بـ”أفكار مسمومة” تتعلق بالمثـ لية الجنـ سية خلال مباراة مصر وإيران في كأس العالم، المقرر إقامتها بعد فجر السبت.

“مال الرياضة ومال الأفكار الشيطانية”

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرياضة يجب أن تظل بعيدة تمامًا عن أي أفكار أو سلوكيات لا تمت للعبة بصلة، مضيفًا: «مال الرياضة ومال الأفكار الشيطانية».

وأكد أن المنتخب المصري سيظل متمسكًا بمبادئه وقيمه، حتى في حال اتخاذ أي قرارات صعبة مثل الانسحاب من البطولة، موضحًا أن كرة القدم رياضة شريفة لا يجب ربطها بأي أفكار دخيلة.

واختتم تصريحاته بالتشديد على ضرورة احترام ثقافة وأخلاق الشعوب المشاركة في كأس العالم، قائلًا: «إحنا رايحين نحضر ماتش كورة مش حملة مريبة».