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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات طرابزون سبور تصل لـ40 دولة.. اهتمام خاص بمحمد صلاح في مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

كشفت شبكة «61saat» التركية عن تفاصيل جديدة بشأن الاهتمام الجماهيري بمباريات فريق طرابزون سبور خلال الموسم الجديد، في ظل وجود الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، وما يحظى به اللاعب من شعبية كبيرة داخل مصر والوطن العربي.

مباريات طرابزون سبور تصل إلى 40 دولة

وأوضحت الشبكة التركية أن مباريات طرابزون سبور ستصل إلى مشجعي كرة القدم في حوالي 40 دولة حول العالم، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود عدد من اللاعبين أصحاب الجماهيرية، وفي مقدمتهم محمد صلاح.

وأشارت «61saat» إلى أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تحظى باهتمام خاص بمباريات طرابزون سبور، باعتبارها موطن محمد صلاح، الذي أصبح أحد أبرز عناصر الفريق وأكثر اللاعبين جذبًا للمتابعة الجماهيرية، وهو ما يزيد من معدلات المشاهدة والمتابعة لمباريات النادي التركي.

طرابزون يزف بشرى سارة لجماهير مصر 

وأضافت الشبكة أن قنوات «بي إن سبورت» ستقوم ببث جزء كبير من مباريات طرابزون سبور في منافسات الدوري التركي، الأمر الذي يمنح الجماهير المصرية والعربية فرصة لمتابعة محمد صلاح مع فريقه الجديد بشكل مستمر خلال الموسم.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بارتفاع معدلات متابعة الدوري التركي خلال الموسم المقبل، خاصة مع انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، في صفقة لافتة جذبت اهتمام وسائل الإعلام والجماهير في مصر وتركيا.

ومن المنتظر أن يحظى محمد صلاح بمتابعة جماهيرية كبيرة خلال مشاركاته مع طرابزون سبور، وسط ترقب لما سيقدمه اللاعب مع فريقه الجديد، وقدرته على صناعة الفارق والمساهمة في تحقيق أهداف النادي خلال الموسم المقبل.

وتؤكد هذه المعطيات أن وجود محمد صلاح يمثل إضافة تسويقية وجماهيرية كبيرة لطرابزون سبور، ويسهم في توسيع قاعدة متابعة الفريق خارج تركيا.

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