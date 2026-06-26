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مبابي يقود تشكيل فرنسا أمام النرويج…وهالاند على مقاعد البدلاء في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يقود تشكيل فرنسا أمام النرويج…وهالاند على مقاعد البدلاء في كأس العالم

مبابي
مبابي
أ ش أ

أعلن منتخبا فرنسا والنرويج تشكيلهما لخوض المباراة، التي ستقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب "جيليت ستاديوم" في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتي يوم 19 يوليو القادم.

ويقود النجم كيليان مبابي تشكيل منتخب فرنسا، بينما يتواجد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

تشكيل فرنسا 

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دايوت أوبامكانو - جول كوندي - ثيو هيرنانديز - ماكسانس لاكروا.

خط الوسط: مانو كون - أوريليان تشواميني - ديزير دو.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - مايكل أوليز.

تشكيل النرويج 

حراسة المرمى: إيجيل سيلفيك.

خط الدفاع: ليو أوستيجارد - فريدريك أندريه بيوركان - هنريك فالشنر.

خط الوسط: باتريك بيرج - فريدريك أورسنز - كريستيان ثورستفيدت - ثيلو آسجارد.

خط الهجوم: أندرياس شيلدروب - يورجن ستراند لارسن - أوسكار بوب.

وضمن منتخبا فرنسا والنرويج التأهل عن المجموعة التاسعة؛ بعد فوزهما في أول مباراتين أمام السنغال والعراق، ولكن يتفوق منتخب فرنسا بفارق الأهداف، وبالتالي التعادل يكفل له صدارة المجموعة.

فرنسا النرويج مبابي

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