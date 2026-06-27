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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بركات: كوت ديفوار من أقوى مفاجآت كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب كوت ديفوار يقدم مستويات مميزة في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أنه يعد من أقوى المنتخبات التي لفتت الأنظار خلال البطولة.

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن منتخب كوت ديفوار يقدم كرة أوروبية حديثة، ونجح في الفوز على الإكوادور، وكان قريبًا من تحقيق الانتصار على ألمانيا، لكنه أهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بخروجه بالنقاط الثلاث.

وأضاف: "كوت ديفوار منتخب قوي جدًا، وأتوقع أن يكون له دور كبير في المباريات المقبلة بالبطولة".

وتطرق بركات للحديث عن منتخب تونس، قائلًا: "تونس هي أكثر منتخب فاجأني في البطولة، لكن بشكل سلبي، والواحد يزعل على مستواهم وشكلهم في كأس العالم، واستقبلوا هدفين في أول 7 دقائق، وأتمنى أن يصحح المنتخب التونسي أوضاعه خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن منتخب تونس يعاني من بداية المباريات، مضيفًا: "في آخر ثلاث مباريات، شباك تونس اهتزت خلال أول 15 دقيقة، ودي مشكلة كبيرة لازم يتم علاجها".

كما أشاد بركات بأداء منتخب تركيا رغم خروجه المبكر من البطولة، قائلًا: "تركيا كانت أكثر المنتخبات هجومًا في كأس العالم، لكنها عانت من سوء التوفيق، وهو ما تسبب في خروجها من الدور الأول رغم امتلاكها عناصر قوية".

وعن أداء منتخب مصر أمام نيوزيلندا، أكد بركات أن المنتخب ارتكب العديد من الأخطاء خلال الشوط الأول، موضحًا: "عملنا كل حاجة غلط في أول 45 دقيقة، وتركنا الاستحواذ للمنافس، وكانت هناك اختراقات واضحة لدفاعات المنتخب، ولولا تألق مصطفى شوبير وتصديه لفرصة محققة، كان من الممكن أن تنتهي النتيجة بفارق أكبر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "في الشوط الثاني تغير الأداء بشكل واضح، وتعدلت الأدوار داخل الملعب، ومحمد هاني بدأ في الانطلاقات، وأحمد فتوح تحرر هجوميًا، وأيًا كان اسم المنافس، عندما تمنحه الاستحواذ ستكون له الأفضلية عليك".

محمد بركات الأهلي منتخب مصر منتخب كوت ديفوار كأس العالم برنامج يا مساء الأنوار

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