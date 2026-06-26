وزير الرياضة الإيراني يهدد بالانسحاب من مباراة مصر في كأس العالم

هدد أحمد دنيامالي، وزير الرياضة الإيراني بالانسحاب من مباراة منتخب مصر في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال وزير الرياضة الإيراني في تصريحات صحفية: “لقد أبلغنا الفيفا بشكل قاطع؛ إذا تعرّضت بعثتنا أو لاعبونا لأي نوع من الشعارات غير المصرح بها داخل الملعب؛ فلن نتردد في إصدار أوامر فورية للمنتخب بمغادرة أرضية الملعب وإيقاف المباراة فورًا”.

وأضاف: “نحن هنا للمنافسة في بطولة رياضية عالمية وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، وليس من المقبول إقحام أجندات لا تتوافق مع مبادئنا وقيمنا في هذه المواجهة”.

تهديد بالانسحاب

واختتم: “أمن وكرامة لاعبينا تأتي في المقام الأول، وننتظر من الجهات التنظيمية والفيفا تحمّل مسؤولياتهم الكاملة لضمان سير اللقاء في إطار رياضي بحت بعيداً عن الاستفزازات”.