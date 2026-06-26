قبل مواجهة منتخب إيران.. فرج عامر يوجه نصيحة لـ حسام حسن

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق رسالة لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: “أتمني من حسام حسن التركيز في الفوز فقط علي ايران ولايدخل في حزبة بيرما ، خليها علي الله”.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ومواصلة مشوارهم في البطولة دون انتظار نتائج المنافسين.

موعد مباراة مصر وإيران والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وإيران غدا السبت 27 يونيو 2026 على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق الحادية عشرة مساءً يوم 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في المنطقة.

دفعة معنوية بعد الفوز على نيوزيلندا

يدخل المنتخب المصري المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق أول انتصار في تاريخه ببطولات كأس العالم، إثر فوزه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات، على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية.