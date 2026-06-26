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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات مؤثرة في تشكيلة منتخب مصر قبل مواجهة إيران

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استبعاد الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد من قائمة الفريق التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد التأكد من عدم جاهزيتهما الفنية والبدنية للمشاركة في اللقاء.

 

جاء قرار استبعاد الثنائي عقب اطلاع الجهاز الفني على تقارير الجهاز الطبي، التي أكدت عدم جاهزية اللاعبين لخوض المباراة بالمستوى البدني المطلوب، في ظل طبيعة المواجهة التي تتطلب سرعة كبيرة وكثافة في الأداء.

وفضّل حسام حسن عدم المجازفة بالدفع باللاعبين، حفاظًا على سلامتهما، مع الاعتماد على عناصر أخرى جاهزة لتنفيذ الخطة الفنية خلال المباراة الحاسمة.

 

بدأ الجهاز الفني في إعادة ترتيب أوراقه داخل الخطوط الدفاعية ومنطقة وسط الملعب، لتعويض غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، اللذين يمثلان عنصرين مهمين في التشكيل الأساسي.

ويدرس حسام حسن الدفع بعدد من البدائل القادرة على تنفيذ الضغط العالي والالتزام بالأدوار التكتيكية، بما يحد من خطورة المنتخب الإيراني ويمنح الفريق التوازن الدفاعي المطلوب.

مواجهة حاسمة أمام إيران

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني في السادسة صباح غدا السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة مشوارهم في البطولة.

موقف منتخب مصر في المجموعة

يدخل المنتخب الوطني المباراة متصدرًا المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، بعد تعادله مع بلجيكا في الجولة الأولى بنتيجة 1-1، ثم تحقيقه أول انتصار في تاريخه بكأس العالم بالفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

ويكفي منتخب مصر التعادل أو الفوز أمام إيران لضمان التأهل إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج المباريات الأخرى، بينما قد تؤدي الخسارة، مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، إلى تراجع "الفراعنة" للمركز الثالث، مع بقاء فرصة التأهل قائمة ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

 

ويواصل الجهاز الفني استعداداته للمواجهة المرتقبة، واضعًا نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية تؤكد تأهل المنتخب إلى الأدوار الإقصائية، رغم الغيابات التي فرضتها الظروف الطبية، في ظل ثقة كبيرة بقدرة العناصر المتاحة على تعويض الغائبين وتقديم أداء قوي أمام المنتخب الإيراني.

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