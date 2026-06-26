7 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن السيناريوهات المحتملة لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك قبل الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، التي تشهد مواجهة حاسمة بين "الفراعنة" ومنتخب إيران.

وأكد "فيفا" أن المنتخب المصري يمتلك أكثر من فرصة لحجز بطاقة العبور، سواء متصدرًا للمجموعة أو وصيفًا، كما تبقى احتمالية التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث قائمة وفقًا لنتائج الجولة الأخيرة.

يدخل منتخب مصر مباراته أمام إيران وهو يملك أكثر من فرصة لبلوغ دور الـ32، إلا أن تحقيق الفوز يظل الخيار الأمثل لحسم التأهل وتجنب الدخول في حسابات النتائج وفوارق الأهداف، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها المجموعة السابعة مع اقتراب نهاية دور المجموعات.

السيناريو الأول.. تأهل مبكر قبل مواجهة إيران

أوضح الاتحاد الدولي أن منتخب مصر قد يضمن التأهل قبل خوض مباراته أمام إيران، حال انتهاء مواجهة ألمانيا والإكوادور بفوز المنتخب الألماني أو بالتعادل، وهو ما يمنح "الفراعنة" أفضلية في سباق التأهل ويجنبهم الدخول في الحسابات المعقدة.

أما إذا فازت الإكوادور، فسيظل حسم بطاقة التأهل مؤجلًا حتى نهاية الجولة الأخيرة.

السيناريو الثاني.. صدارة المجموعة بالفوز

يعد الفوز على إيران الطريق الأسهل والأوضح أمام منتخب مصر، إذ يضمن له التأهل إلى دور الـ32 متصدرًا للمجموعة السابعة، دون الحاجة إلى انتظار نتائج المباريات الأخرى.

السيناريو الثالث.. التأهل بالتعادل

يمكن لمنتخب مصر أيضًا ضمان التأهل في حال التعادل مع إيران بأي نتيجة، مع احتفاظه بصدارة المجموعة إذا أخفق منتخب بلجيكا في تحقيق فوز على نيوزيلندا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر.

السيناريو الرابع.. صدارة بشروط إضافية

قد يحتفظ المنتخب المصري بصدارة المجموعة حال التعادل مع إيران، وفوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق هدف أو هدفين، بشرط تفوق "الفراعنة" في عدد الأهداف المسجلة، أو اللجوء إلى معيار اللعب النظيف إذا تساوى المنتخبان في الأهداف.

السيناريو الخامس.. التأهل وصيفًا

حدد "فيفا" أكثر من احتمال لتأهل مصر في المركز الثاني، أبرزها تعادلها مع إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، لتتصدر بلجيكا المجموعة بينما تتأهل مصر وصيفة.

كما يمكن أن تحتل مصر المركز الثاني إذا تعادلت مع إيران وفازت بلجيكا بفارق هدفين، مع تفوق المنتخب البلجيكي في عدد الأهداف أو وفق معيار اللعب النظيف عند التساوي.

السيناريو السادس.. التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث

يبقى هذا السيناريو الأقل تفضيلًا بالنسبة للمنتخب المصري، إذ قد ينهي "الفراعنة" دور المجموعات في المركز الثالث حال الخسارة أمام إيران، مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، ليصبح رصيد بلجيكا وإيران خمس نقاط، مقابل أربع نقاط لمصر.

وفي هذه الحالة، سيتعين على المنتخب المصري انتظار نتائج المجموعات الأخرى لحسم فرصه في التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

السيناريو السابع.. التأهل رغم الخسارة

أشار "فيفا" إلى إمكانية تأهل منتخب مصر في المركز الثاني حتى في حالة الخسارة أمام إيران، بشرط خسارة بلجيكا أمام نيوزيلندا، وهو سيناريو يبقي على آمال "الفراعنة" قائمة حتى نهاية منافسات الجولة الأخيرة.