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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات مصر وايران قبل مباراة الغد في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مهمة أمام نظيره الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بهدف تحقيق انتصاره الثاني على التوالي وحسم التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة مصر وإيران

من المقرر أن تقام مباراة مصر وإيران صباح السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين ضمن سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

دفعة قوية بعد الفوز على نيوزيلندا

يدخل المنتخب الوطني المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزه الأول في البطولة على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، ليعزز آماله في مواصلة المشوار بالمونديال.

تاريخ مواجهات مصر وإيران

سبق أن التقى المنتخبان في مناسبتين وديتين فقط، وكانت المواجهة الأولى في 16 يوليو 1975، وانتهت بفوز المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1، فيما سجل هدف المنتخب المصري اللاعب شاكر عبد الفتاح.

أما اللقاء الثاني فأقيم في 7 يونيو 2000، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل هدف منتخب مصر حسام حسن، المدير الفني الحالي لـ"الفراعنة". وبعد انتهاء الوقت الأصلي، حسم المنتخب المصري المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

 

يسعى منتخب مصر إلى تحقيق أول فوز في تاريخه على منتخب إيران خلال المواجهات المباشرة في الوقت الأصلي، واستغلال الحالة الفنية والمعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق بعد الانتصار على نيوزيلندا، من أجل تأكيد تأهله إلى الدور المقبل ومواصلة كتابة تاريخ جديد في مشاركاته بكأس العالم.

منتخب مصر كأس العالم 2026 موعد مباراة مصر وإيران

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