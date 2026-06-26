قبل مواجهة مصر.. حارس إيران: تحقيق نتيجة إيجابية أمام "الفراعنة" فرصة لصناعة إنجاز تاريخي

أكد علي بيرانفاند، حارس مرمى منتخب إيران، أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، تمثل محطة مفصلية في تاريخ الكرة الإيرانية، مشددًا على أن المنتخب يدخل اللقاء بطموحات كبيرة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أوضح بيرانفاند أن تركيزه الكامل ينصب على مواجهة المنتخب المصري، مؤكدًا أن جميع لاعبي إيران يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن تحقيق نتيجة إيجابية أمام "الفراعنة" سيمنح المنتخب فرصة لصناعة إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأشار الحارس الإيراني إلى أن مشاركته الحالية تعد الثالثة له في بطولات كأس العالم، وهو ما منحه خبرات كبيرة في التعامل مع المباريات الحاسمة، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتقديم أفضل مستوياته في المواجهات الكبرى، بما يخدم طموحات منتخب بلاده.

وأكد بيرانفاند أن المستوى المميز الذي ظهر به خلال المباراة الماضية لم يكن نتيجة مجهود فردي، بل جاء ثمرة العمل الجماعي والتعاون بين جميع عناصر المنتخب، موضحًا أن أي إشادة يحصل عليها لاعب تعكس قوة الفريق ككل وليس أداء فردًا بعينه.

إشادة بالمنتخب المصري

وأشاد حارس المنتخب الإيراني بإمكانات منتخب مصر، مؤكدًا أنه يضم مجموعة متميزة من اللاعبين ولا يعتمد فقط على قائده محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني أعد الفريق بشكل جيد بعد دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنتخب المصري استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

واختتم بيرانفاند تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب إيران يخوض اللقاء بطموح كبير لكتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، معربًا عن ثقته في قدرة زملائه على تقديم أداء قوي يحقق تطلعات الجماهير الإيرانية في بلوغ الدور المقبل من البطولة.