موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ومواصلة مشوارهم في البطولة دون انتظار نتائج المنافسين.

موعد مباراة مصر وإيران والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق الحادية عشرة مساءً يوم 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في المنطقة.

دفعة معنوية بعد الفوز على نيوزيلندا

يدخل المنتخب المصري المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق أول انتصار في تاريخه ببطولات كأس العالم، إثر فوزه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات، على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية.

وشهدت المباراة عودة قوية لـ"الفراعنة"، بعدما تأخروا بهدف سجله فين سورمان في الدقيقة 15، قبل أن يقلبوا النتيجة بثلاثية حملت توقيع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقة 58، ومحمد صلاح في الدقيقة 67، ثم محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 82.

فرص منتخب مصر في التأهل

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، لكنه لم يضمن التأهل رسميًا حتى الآن. ويكفي المنتخب الوطني تحقيق التعادل أو الفوز أمام إيران لضمان العبور إلى دور الـ32 دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى.

أما في حال تعرضه للخسارة، بالتزامن مع فوز منتخب بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع إلى المركز الثالث، مع بقاء فرصة التأهل قائمة عبر إحدى بطاقات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، وفق نظام البطولة.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026 كلًا من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود حسن "تريزيجيه"، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

تمثل مواجهة إيران اختبارًا قويًا للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن، الذي يأمل في استثمار الزخم الذي حققه الفريق بعد الفوز على نيوزيلندا، ومواصلة النتائج الإيجابية بحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في خطوة قد تعزز فرص "الفراعنة" في تحقيق إنجاز تاريخي خلال النسخة الحالية من كأس العالم.