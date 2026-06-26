حارس منتخب إيران: آمل أن نتمكن من تقديم مباراة جيدة.. ودرسنا نقاط ضعف وقوة مصر

أكد علي رضا بيرانوند حارس مرمى إيران، أن مواجهة مصر في الجولة الثالثة مباراة ذات أهمية كبيرة.

وقال علي رضا بيرانوند حارس مرمى إيران في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مصر تمتلك لاعبين مميزين.. وهذا الفريق لا يعتمد على لاعب واحد أو عدد قليل من اللاعبين.. قدّموا أداءً رائعًا، وهو من أفضل الفرق في مجموعتنا".



وأضاف: "آمل أن نتمكن من تقديم مباراة جيدة، درسنا نقاط ضعف وقوة منتخب مصر ، هم فريق يعتمدون على اللعب الجماعي، علينا مهاجمة نقاط الضعف فى المنتخب المصري".

وردا على فوزه بجائزة رجل المباراة ضد بلجيكا قال: "عندما تصبح أفضل لاعب في الملعب أمام فريق كبير، فإن التوقعات تكون عالية".

وواصل "أنا لست لاعبا عديم الخبرة، وهذه هي مشاركتي الثالثة في كأس العالم. لقد ركزت كل مجهودي على واحدة من أهم المباريات في تاريخ إيران ضد بلجيكا".



يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيراني في اطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

وتقام مباراة مصر وإيران صباح السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة