مدرب ايران :المشاكل أثرت على المنتخب و متواجدون هنا من أجل كرة القدم

أكد أمير قلعه نويي المدير الفني لمنتخب إيران أن المشاكل والصعوبات أثرت على وضع المنتخب البدني والجماعي مشددا ان الجميع يقاتل ويبذل الجهد للتغلب علي تلك المشاكل

وتابع في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر “لم نكن في ظروف جيدة من حيث التكيف والمباريات الإعدادية، ولكن المباراتين السابقتين ستساعداننا كثيراً في مباراة مصر، وأعتقد أن تكيفنا البدني أصبح أفضل الآن”

وتابع “ لقد قمنا بتحليل الفريق المصري، وشاهدنا مبارياته السابقة في البطولات عن قرب، كما شاهدنا مبارياته الأخيرة ضد البرازيل وبلجيكا ونيوزيلندا، ونعلم أنه فريق منظم للغاية وخطير جداً.. وبقدر ما يمتلك من نقاط قوة، فبالتأكيد لديه نقاط ضعف، وقد استطعنا العمل مع لاعبينا ذهنياً للتغلب على هذه الأمور”

واضاف “ الوصول مبكراً إلى سياتل عكس اول مباراتين؟ هذا كان حقاً لنا تم حرمانا منه في المباراتين السابقتين”

واكمل “الآن عندما وفروا لنا هذه الظروف (الوصول مبكراً)، فهو أمر لم يفعلوه معنا في السابق، ووصولنا عبر رحلة طيران استغرقت 3 ساعات تقريباً جعل ظروفنا أفضل بكثير مقارنة بالمباراتين الماضيتين”

عن احتفالات مجتمع الميم ورفع اعلام الرينبو؟ قال “ لقد أجبت على هذا مسبقاً؛ نحن هنا من أجل كرة القدم وليس لأي مسائل أخرى”