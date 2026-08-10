مش مخطوفة .. الداخلية تعلن عودة فتاة كفر الشبخ المتغيبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة صاحب الحساب بشأن تغيب شقيقته عقب خروجها من مسكنهما في كفر الشيخ، وقيام أحد الأشخاص بالاتصال به ومساومته على إعادتها نظير سداد مبلغ مالي.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ أول أغسطس الجاري، تبلغ لمركز شرطة قلين من (عامل- مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلته (طالبة «14 سنة») عقب خروجها من مسكنهما بتاريخ 30 يونيو الماضي، وعلل عدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية في حينه؛ لاعتياد المذكورة التغيب عن المنزل والعودة من تلقاء نفسها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه وفي وقتٍ لاحق، حضر المُبلغ وبصحبته نجلته، وقرر أنها كانت متواجدة رفقة إحدى السيدات بالإسكندرية، وبسؤال المذكورة أيدت ما سبق.

وباستدعاء القائم على النشر وسؤاله؛ أقر بقيامه بنشر منشور بمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن شقيقته، وقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه هاتفيًا ومساومته على إعادتها نظير سداد مبلغ مالي.

وأمكن تحديد وضبط المذكور (عامل «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح، وأنه تحصل على رقم الهاتف المحمول الخاص بشقيقها من منشور التغيب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.