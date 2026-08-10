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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صديق العمر تحول إلى قاتل العائلة.. اعترافات مروعة في جريمة أسرة التجمع الخامس

ضحيتي جريمة التجمع
ضحيتي جريمة التجمع

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة مقتل أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن مصرع أفراد الأسرة في ظروف غامضة، وسط حالة من الصدمة بين سكان المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أغسطس 2026 تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقه، وهو مالك مطبعة ومقيم بدائرة القسم، وعدم تمكنه من التواصل معه.

العثور على سيارة المجني عليه وآثار دماء وأعيرة نارية

وبالانتقال إلى محل إقامة المجني عليه، عثرت الأجهزة الأمنية على سيارته وبها آثار دماء وأعيرة نارية، كما تم العثور على جثمان زوجته وكريمتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتهم.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب الجريمة والدافع وراء تنفيذها.

الداخلية تضبط المتهم في جريمة التجمع الخامس

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه صديق للمجني عليه، وهو شخص بالمعاش ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، بإرشاد المتهم، من ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل منزله، وأن مروره بضائقة مالية دفعه إلى التخطيط للتخلص منه وسرقته.

استدرج صديقه وأطلق عليه النار

ووفقًا لاعترافات المتهم، فقد قام باستدراج المجني عليه باستخدام سيارته، ثم تعدى عليه بإطلاق عيار ناري تجاهه، وعقب التأكد من وفاته استولى على مفاتيح العقار محل سكنه.

بعد ذلك، تخلص من جثمان المجني عليه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة، قبل أن يعود لتنفيذ الجزء الآخر من مخططه.

خدع الزوجة بحجة تعرض زوجها لحادث

وتابع المتهم في اعترافاته أنه توجه إلى محل إقامة المجني عليه، وتواصل مع زوجته، وأوهمها بأن زوجها تعرض لحادث سير وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

وبهذه الحيلة، تمكن من استدراج الزوجة واستقلال سيارتها برفقتها وابنتيها.

وخلال سيرهم بالطريق، أطلق المتهم أعيرة نارية تجاه الزوجة وابنتيها، ما أسفر عن وفاتهن.

ترك جثامين الزوجة وابنتيها داخل السيارة

وعقب ارتكاب الجريمة، عاد المتهم إلى محل إقامة الأسرة، وترك سيارة الزوجة بالقرب من المنزل وبداخلها جثامين المجني عليهن، ثم وضع غطاء على السيارة.

وكان المتهم يخطط بعد ذلك للدخول إلى منزل الأسرة والاستيلاء على الأموال والسبائك الذهبية التي كان يعلم بوجودها.

إلا أنه فوجئ بوجود حارس العقار، فلم يتمكن من الدخول، الأمر الذي دفعه إلى التراجع والعودة ليلًا في محاولة لإتمام عملية السرقة.

ضبط السلاح المستخدم في الجريمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، فيما تم نقل جثامين المتوفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة لكشف جميع ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.

صدمة بين سكان التجمع الخامس

وكانت الواقعة قد أثارت حالة واسعة من الصدمة بين سكان منطقة النرجس بالتجمع الخامس، عقب العثور على جثامين الزوجة وابنتيها، ثم الكشف عن مصرع الأب أيضًا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل متعددة حول الواقعة، قبل أن تحسم وزارة الداخلية جانبًا كبيرًا من ملابساتها من خلال بيان رسمي كشف هوية المتهم ودوافعه وكيفية تنفيذ الجريمة.

وتظل التفاصيل النهائية للواقعة وما ستسفر عنه التحقيقات خاضعة لما تقرره النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.

جريمة أسرة التجمع جريمة التجمع وزارة الداخلية مقتل أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس قسم شرطة التجمع الخامس

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