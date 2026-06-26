تردد القنوات المجانيه لاذاعه مباراة مصر وايران في كأس العالم

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر امام ايران في اطار الجوله الثالثه بدور المجموعات بكاس العالم 2026

وتنطلق المباراة ا يوم السبت الموافق 27 يونيو 2026 في تمام الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة الكبرى ومكة المكرمة

ويقوم المعلق علي محمد علي بالتعليق علي المباراة على استاد لومين فيلد في سياتل

وعن القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم، فشبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط

ويمكن مشاهدة المباراة على قناة bein sports max 1، المتاحه دون تشفير لمشاهدة المباريات

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على عرب سات

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3