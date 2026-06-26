مدرب كوت ديفوار يهاجم شفاينشتايجر: تصريحاته عن الكرة الإفريقية عنصرية وسنرد داخل الملعب

رد إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، بقوة على تصريحات الألماني باستيان شفاينشتايجر، التي انتقد فيها الكرة الإفريقية ووصفها بأنها تعتمد على الأداء العشوائي، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات يمكن وصفها بـ"العنصرية".

وقال فاي إنه شعر بخيبة أمل كبيرة بعد سماع تصريحات شفاينشتايجر، رغم إعجابه به كلاعب خلال مسيرته، مشيرًا إلى أنه كان يعتبره أحد أفضل لاعبي خط الوسط لما يمتلكه من فهم كبير لكرة القدم.

وأضاف مدرب كوت ديفوار: "عندما سمعت تعليقاته، شعرت بخيبة أمل تجاه الرجل. من الغريب أن يتحدث بهذه الطريقة".

وتابع: "يمكننا أن نصف ذلك بالعنصرية، إذا كنا سنسمي الأشياء بمسمياتها. أنا لا أتفق معه، لكن ليس لدي خيار سوى التعامل مع الواقع كما هو".

وأكد فاي أن أفضل رد سيكون داخل المستطيل الأخضر، موضحًا أن المنتخبات الإفريقية لا تعتمد فقط على القوة البدنية، بل تمتلك أيضًا جودة فنية وانضباطًا تكتيكيًا قادرين على منافسة أكبر المنتخبات.

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا يسعني إلا أن آمل أن تكون هذه زلة لسان، لا انعكاسًا لما يدور في ذهنه. وإذا كان هذا ما يعتقده، فهو حر في ذلك".