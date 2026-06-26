مصر تقترب من دور الـ32.. سيناريوهات التأهل والصدارة قبل مواجهة إيران في مونديال 2026

يترقب المنتخب المصري مواجهة مصيرية أمام نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وسط آمال كبيرة بحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 وتصدر المجموعة السابعة.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق نقطتين عن منتخبي إيران وبلجيكا اللذين يمتلك كل منهما نقطتين بينما تتذيل نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة.

الفوز يحسم الصدارة دون انتظار

يدخل المنتخب المصري اللقاء وهو يمتلك فرصة ذهبية لإنهاء دور المجموعات في الصدارة إذ يكفيه تحقيق الفوز على إيران لحسم المركز الأول رسميا دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى بين بلجيكا ونيوزيلندا.

أما في حال التعادل فستبقى صدارة المجموعة معلقة بنتيجة المواجهة الثانية حيث يحتاج المنتخب البلجيكي للفوز على نيوزيلندا بفارق ثلاثة أهداف من أجل انتزاع الصدارة من الفراعنة.

الخسارة تهدد الصدارة فقط

وفي حال تعرض المنتخب المصري للخسارة أمام إيران فسيفقد صدارة المجموعة بشكل مؤكد لكن مركزه النهائي سيتحدد وفقا لنتيجة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا.

ويمتلك الفراعنة أفضلية المواجهات المباشرة أمام منتخب نيوزيلندا وهو ما يعني أن المنتخب المصري لن يتراجع إلى المركز الثالث حتى في حال فوز المنتخب النيوزيلندي، ليضمن على الأقل إنهاء الدور في الوصافة.

90 دقيقة قد تكفي لضمان التأهل

ورغم أن مواجهة إيران لم تُلعب بعد، فإن المنتخب المصري قد يضمن رسميًا التأهل إلى دور الـ32 قبل انطلاق المباراة.

ويمتلك الفراعنة 4 نقاط، وهو الرصيد ذاته الذي يملكه أصحاب المركز الثالث في أربع مجموعات مختلفة، وهم: السويد، الإكوادور، البوسنة، وباراجواي.

ولضمان التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، يحتاج المنتخب المصري إلى انتهاء أربع مجموعات فقط بوجود أصحاب مركز ثالث برصيد 3 نقاط أو أقل.

وبحسب نتائج المجموعات التي انتهت منافساتها، أنهى منتخبا اسكتلندا وكوريا الجنوبية دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وفي المجموعة التاسعة، يلتقي منتخبا السنغال والعراق، وكلاهما لا يملك أي نقاط، ما يعني أن صاحب المركز الثالث في تلك المجموعة لن يتجاوز حاجز 3 نقاط.

المجموعة الثامنة قد تمنح مصر بطاقة العبور

قد تأتي البشرى السارة للمنتخب المصري من المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات إسبانيا (4 نقاط)، وأوروجواي (نقطتان)، وكاب فيردي (نقطتان) والسعودية (نقطة واحدة).

وسيضمن المنتخب المصري التأهل رسميا قبل مواجهة إيران إذا انتهت مباراة كاب فيردي والسعودية بالتعادل، أو تعادل إسبانيا مع أوروجواي إذ تضمن هذه النتائج بقاء صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد لا يتجاوز 3 نقاط.