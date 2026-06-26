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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. كأس العالم 2026 يصبح الأكثر تسجيلا للأهداف عبر التاريخ

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

واصلت بطولة كأس العالم 2026 تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبحت النسخة الأعلى تهديفا في تاريخ المونديال متجاوزة الرقم المسجل في بطولة قطر 2022 وذلك قبل إسدال الستار على منافسات البطولة الحالية.

هدف تراستي يمنح مونديال 2026 رقما تاريخيا

وجاء الهدف التاريخي خلال مواجهة الولايات المتحدة وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة عندما افتتح المدافع الأمريكي أوستن تراستي التسجيل ليحمل الهدف الرقم 173 في النسخة الحالية متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفا والذي سجل خلال 64 مباراة في مونديال قطر 2022.

177 هدفا حتى الآن.. والعداد لا يتوقف

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد إذ شهدت المباراة أربعة أهداف أخرى انتهت بفوز تركيا بنتيجة 3-2 ليرتفع إجمالي أهداف البطولة إلى 177 هدفا مع استمرار المنافسات ما يفتح الباب أمام تسجيل حصيلة تهديفية غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم.

وتزداد قيمة هذا الإنجاز بالنظر إلى أنه تحقق خلال المباراة رقم 59 فقط من البطولة الحالية أي قبل خمس مباريات كاملة من إجمالي مباريات نسخة قطر 2022 التي أقيمت بمشاركة 32 منتخبا.

زيادة عدد المنتخبات وراء الانفجار التهديفي

وتشهد نسخة 2026 تطبيق النظام الجديد لكأس العالم للمرة الأولى بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا لترتفع بذلك عدد مباريات البطولة من 64 إلى 104 مباريات وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التهديف وتحطيم العديد من الأرقام التاريخية.

إنفانتينو: مونديال 2026 حدث لا ينسى

وعلق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على هذا الإنجاز عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مؤكدا أن تجاوز الرقم القياسي المسجل في مونديال قطر يعكس المستوى الهجومي والإثارة الكبيرة التي تشهدها البطولة

وقال إنفانتينو: "تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفا والمسجل في قطر يؤكد الإثارة والبراعة الهجومية اللتين جعلتا كأس العالم 2026 بالفعل حدثا لا ينسى".

الأدوار الإقصائية تهدد بمزيد من الأرقام التاريخية

ومع اقتراب انطلاق الأدوار الإقصائية تبدو الأرقام مرشحة لمزيد من التحطم في نسخة استثنائية لا تكتفي بصناعة الأبطال بل تواصل إعادة كتابة تاريخ كأس العالم مباراة تلو الأخرى.

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