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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الدفاع الباكستاني السابق: إسرائيل هي المستفيدة من تأخير الاتفاق بين واشنطن وطهران

ايران
ايران
عادل نصار

قال الفريق نعيم لودهي، وزير الدفاع الباكستاني السابق، إن الحرب دخلت حاليًا مرحلة الركود، موضحًا، أن أي طرف لم يعد قادرًا على تحقيق المزيد، سواء إيران أو الولايات المتحدة، بينما تستفيد إسرائيل من هذا التأخير.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل تواصل قصف لبنان وقطاع غزة، إلى جانب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الأمريكيين يمنحون إسرائيل هذا الوقت حتى تتمكن من إنهاء مهمتها.

وتابع، أنّ سببًا آخر للتأخير يتمثل في إطلاق الصواريخ من السفن، موضحًا أنه عند استنفاد الصواريخ يجري العمل على ملء المخازن من جديد، ولذلك يتم أخذ هدنة لتجديد الذخيرة والأسلحة تمهيدًا لاستئناف القصف.

وبالنسبة إلى إيران، أشار إلى أن أحد الأمور التي تحققت هو توحد الأصوات داخل القيادة، إذ أصبحت بعض الأصوات التي كانت أكثر عقلانية متحدة مع الأصوات المتشددة في موقف واحد أكثر تشددًا، مؤكدًا أنه لا يعرف إلى أي اتجاه ستتجه الأمور، لكن أيًا من الطرفين لم يحقق مكاسب جديدة.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني السابق ضرورة انخراط الطرفين في محادثات، مشددًا على أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وحدهما لا يمكن أن تنجح.

ودعا إلى إشراك أطراف أخرى، بينها أوروبا والصين وروسيا وباكستان ومصر والسعودية ودول أخرى، للمساهمة في المحادثات وإقناع إيران بأهمية فتح مضيق هرمز، إلى جانب ضرورة فتح مضيق باب المندب وعدم تهديده، محذرًا من أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.
 

الباكستاني الفريق نعيم لودهي إيران الولايات المتحدة إسرائيل

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