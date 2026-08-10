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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت بكفر شكر والتحفظ على 1.8 طن خامات ومنتجات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

وجّه الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، وتشديد الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة.


وفي إطار تنفيذ توجيهات محافظ القليوبية، قاد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة كفر شكر، بالتنسيق مع إدارة تموين كفر شكر وإدارة التجارة الداخلية بالمديرية، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج بسكويت الأوريو والبسكويت المستخدم في صناعة الآيس كريم.
وكشفت الحملة عن قيام المصنع باستخدام خامات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر ودون فواتير، بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول وتصنيع المنتجات الغذائية.
وأسفرت الحملة عن ضبط برميل جلوكوز منتهي الصلاحية بوزن 100 كيلوجرام، و3 كراتين زبدة «رويال» منتهية الصلاحية بإجمالي 30 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى برميل بلاستيك بداخله لون أسود «فحم نباتي» كود E153.
كما تم ضبط 50 كرتونة بسكويت أوريو، بوزن 7 كيلوجرامات للكرتونة، إلى جانب 55 شيكارة من البسكويت المستخدم في إعادة التصنيع، بإجمالي وزن 1100 كيلوجرام، ليصل إجمالي المضبوطات إلى نحو 1.8 طن من الخامات والمنتجات.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.
وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات، بما يضمن وصول منتجات غذائية آمنة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الحملات التموينية المنشآت الغذائية

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