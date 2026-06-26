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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسائل من العميد.. ماذا قال حسام حسن لـ لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة إيران في كأس العالم؟

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عدة رسائل تحفيزية إلى لاعبي "الفراعنة" قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران، مطالبًا إياهم بالتركيز الكامل وتحقيق الفوز من أجل حسم التأهل إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية مواجهة مصر وإيران، المقرر إقامتها في السادسة صباح السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة.

وأكد حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن مواجهة إيران لن تكون سهلة، في ظل قوة المنافس والمستوى المتقارب بين جميع منتخبات المجموعة، مشيرًا إلى أن المنافسة الشرسة جعلت كل فريق يتمسك بحظوظه في التأهل حتى الجولة الأخيرة.

وشدد المدير الفني على أهمية تحقيق الفوز وعدم الاكتفاء بحسابات التأهل، مطالبًا لاعبيه بتقديم أفضل مستوياتهم داخل الملعب، من أجل تأكيد الصعود إلى الدور المقبل وإنهاء دور المجموعات بصورة قوية.

وأضاف حسام حسن أنه يكن كل الاحترام للمنتخب الإيراني، موضحًا أن لاعبي منتخب مصر يدركون جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم على استعداد لخوض مباراة قوية تليق بأهمية الحدث.

ويدخل منتخب مصر اللقاء متصدرًا للمجموعة السابعة، بعدما جمع أربع نقاط من تعادل أمام بلجيكا وفوز على نيوزيلندا، ويحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران لضمان التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة مشواره في المونديال.

حسام حسن الفراعنة منتخب إيران

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