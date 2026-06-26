فرج عامر: العروض الأوروبية للاعبي الأهلي تثير الجدل والبلبلة

أثار المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حالة من الجدل بعد حديثه عن العروض الأوروبية التي ترددت بشأن عدد من لاعبي الأهلي المشاركين في كأس العالم، مؤكدا أن هذه العروض، حتى وإن كانت مجرد أحاديث من وكلاء اللاعبين ولم ترتقِ إلى عروض رسمية، فإنها تظل كافية لإثارة البلبلة داخل الأوساط الرياضية.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك :العروض الاوربية للاعبي الاهلي المشاركين في كاس العالم حتي لو كلام فقط من وكلاء اللاعبين ولكنها تفرض حالة من الجدل واليلبلة.

علي الجانب الأخر يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ومواصلة مشوارهم في البطولة دون انتظار نتائج المنافسين.

موعد مباراة مصر وإيران والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وإيران غدا السبت 27 يونيو 2026 على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق الحادية عشرة مساءً يوم 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في المنطقة.