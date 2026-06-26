تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن موقف اللاعب محمد شريف من الاستمرار بالنادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “هناك مقترح في الأهلي بعدم رحيل محمد شريف في ظل مغالاة إنبي والبنك الأهلي لرحيل أقطاي عبدالله وأسامة فيصل”.

ويدرس محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه النهائي من البقاء داخل القلعة الحمراء أو الرحيل في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب إن شريف يدرس موقفه بعناية شديدة خاصة مع رغبة القلعة الحمراء في ضم مهاجمين جدد.

وأضاف المصدر ان محمد شريف يشعر بأنه لن يكون له دور داخل القلعة الحمراء لذا فإنه يدرس العديد من العروض داخل القلعة الحمراء.