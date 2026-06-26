مصر تصطدم بإيران في مواجهة لحسم بطاقة التأهل بكأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره الإيراني، صباح غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفراعنة في مشوارهم بالمونديال.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار المميز الذي حققه في الجولة الماضية على منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعزز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي، ويمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة.

منتخب مصر يبحث عن مواصلة الانتصارات

يسعى الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران، سواء بالفوز أو بالخروج بنتيجة تخدم موقفهم في جدول ترتيب المجموعة، من أجل ضمان العبور إلى الدور المقبل دون الدخول في حسابات معقدة، خاصة بعد الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق في المباراة السابقة.

ويعوّل الجهاز الفني على الروح القتالية للاعبين واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة بعد الفوز الأخير، مع مواصلة تقديم الأداء الهجومي الذي منح المنتخب أفضلية واضحة أمام نيوزيلندا.

إيران تتمسك بفرصة التأهل

في المقابل، يدخل المنتخب الإيراني اللقاء بطموح كبير لتحقيق الفوز وإنعاش آماله في التأهل، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام منتخب بلجيكا في الجولة الثانية، وهي النتيجة التي أبقت جميع الاحتمالات قائمة قبل الجولة الختامية.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب الإيراني على التنظيم الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة، في محاولة لإيقاف خطورة المنتخب المصري وخطف النقاط الثلاث.

موعد مباراة مصر وإيران

تنطلق مباراة مصر وإيران في تمام الساعة السادسة صباح غد السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المواجهة عبر شبكة beIN Sports، حيث تُذاع على قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports 4K، مع تغطية شاملة تتضمن الاستوديو التحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، لمتابعة جميع التفاصيل الفنية وأبرز اللقطات