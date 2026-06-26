منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

بات منتخب مصر على أعتاب حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حتى قبل خوض مباراته الأخيرة أمام منتخب إيران، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، ليصبح في موقف قوي ضمن سباق أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

مصر تتفوق على 3 منتخبات حتى الآن

في الوقت الحالي، يتفوق منتخب مصر على ثلاثة منتخبات في ترتيب أصحاب المركز الثالث، وهي:

* منتخب كوريا الجنوبية، الذي أنهى مشواره برصيد 3 نقاط.

* منتخب إسكتلندا، الذي ودع المنافسات أيضًا برصيد 3 نقاط.

* الفائز من مواجهة السنغال والعراق، إذ إن المنتصر سيرفع رصيده إلى 3 نقاط فقط، بينما يبقى الخاسر أو المتعادل أقل من ذلك.

وبذلك، ضمن المنتخب المصري التفوق على ثلاثة منتخبات بالفعل، ويحتاج فقط إلى التفوق على منتخب رابع لضمان التأهل رسميًا.

سيناريوهات التأهل الرسمي

يتحقق تأهل منتخب مصر قبل مواجهة إيران إذا انتهت نتائج المجموعات الأخرى بما يضمن بقاء أحد أصحاب المركز الثالث عند 3 نقاط أو أقل.

وتتمثل أبرز السيناريوهات في:

* فوز منتخب اليابان على منتخب السويد، وهو ما يمنع السويد من تجاوز حاجز 3 نقاط.

* أو انتهاء مواجهة باراجواي وأستراليا بفوز أحد المنتخبين، لأن التعادل قد يمنح الفريقين فرصة رفع رصيدهما بطريقة قد تؤثر على ترتيب أفضل أصحاب المركز الثالث.

فرصة كبيرة للفراعنة

في حال تحقق أحد هذين السيناريوهين، سيضمن منتخب مصر رسميًا التأهل إلى دور الـ32 قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام إيران، مستفيدًا من رصيده البالغ 4 نقاط وتفوقه على عدد كافٍ من أصحاب المركز الثالث.

ورغم اقتراب التأهل، سيظل هدف المنتخب المصري تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران، من أجل تحسين موقعه في المجموعة، وربما التأهل في مركز أفضل يمنحه مواجهة أكثر ملاءمة في الأدوار الإقصائية