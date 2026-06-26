تركيا تحقق انتصارا مثيرا على المنتخب الأمريكي في كأس العالم 2026

حقق منتخب تركيا فوزًا مثيرًا على نظيره منتخب الولايات المتحدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت فجر الجمعة على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم ألفين وستة وعشرين، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



بداية أمريكية ورد تركي سريع

دخل المنتخب الأمريكي اللقاء بقوة كبيرة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثالثة بواسطة المدافع أوستون ترستي، الذي منح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة. إلا أن المنتخب التركي لم يتأثر بالهدف، ونجح في العودة سريعًا إلى أجواء المباراة، بعدما سجل أردا جولر هدف التعادل في الدقيقة العاشرة، ليعيد التوازن لفريقه.



واستمرت المحاولات الهجومية للمنتخب التركي، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب في أغلب فترات الشوط الأول، حتى تمكن أوركون كوكتشو من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والثلاثين، لينتهي الشوط الأول بتقدم تركيا بهدفين مقابل هدف.



إثارة حتى اللحظات الأخيرة

مع بداية الشوط الثاني، ضغط المنتخب الأمريكي بحثًا عن العودة، ونجح سبستيان بيرهالتر في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة التاسعة والأربعين، لتشتعل المباراة من جديد وسط محاولات متبادلة من المنتخبين لخطف هدف الفوز.



وظلت النتيجة متعادلة حتى الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قبل أن ينجح كان أيهان في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح منتخب تركيا فوزًا ثمينًا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



ترتيب المجموعة

ورغم خسارته في الجولة الأخيرة، حافظ المنتخب الأمريكي على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بينما جاء منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب باراجواي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، في حين أنهى منتخب تركيا مشواره في البطولة بالمركز الرابع والأخير بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط بفضل انتصار وحيد.