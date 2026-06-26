مونديال 2026 يسجل أعلى حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن إجمالي الحضور الجماهيري في ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وصل إلى 3 ملايين و605 آلاف و357 مشجعًا، وذلك عقب إقامة أول مباراتين من منافسات الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهدت البطولة تسجيل إنجاز تاريخي جديد، بعدما أصبحت رسميًا النسخة صاحبة أكبر حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في النسخ السابقة، وذلك بعد انتهاء مباراتي ألمانيا أمام الإكوادور، وكوت ديفوار أمام كوراساو.

ويعكس هذا الرقم الإقبال الجماهيري الكبير الذي حظيت به البطولة منذ انطلاقها، حيث امتلأت العديد من الملاعب بالجماهير التي حرصت على متابعة مباريات المنتخبات المشاركة، في أجواء احتفالية مميزة ساهمت في تعزيز نجاح النسخة الحالية من المونديال.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة عدة عوامل، أبرزها إقامة البطولة للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب تطبيق النظام الجديد الذي شهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المباريات ليصل إلى 104 مواجهات، الأمر الذي أتاح فرصة أكبر لحضور الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

كما أسهم التنوع الجغرافي للملاعب وسهولة التنقل بين المدن المستضيفة، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على شراء التذاكر، في تحقيق هذه الأرقام القياسية، لتؤكد البطولة مكانتها باعتبارها الحدث الرياضي الأكثر متابعة وحضورًا على مستوى العالم.

ومن المنتظر أن يواصل عدد الجماهير ارتفاعه خلال الفترة المقبلة مع انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية، التي تشهد عادة زيادة كبيرة في نسب الحضور، خاصة مع اشتداد المنافسة واقتراب المنتخبات من حسم اللقب.

وتشير التوقعات إلى أن مونديال 2026 سيختتم منافساته برقم قياسي جديد يصعب تحطيمه في المستقبل القريب، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى تاريخ بطولة كأس العالم، ويؤكد النجاح التنظيمي والجماهيري الكبير للنسخة الحالية، التي فرضت نفسها كواحدة من أكثر النسخ تميزًا وإثارة منذ انطلاق البطولة العالمية





