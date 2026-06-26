التشكيل الرسمي لمباراة اليابان والسويد في كأس العالم 2026

كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي السويد واليابان عن التشكيل الرسمي الذي سيخوضان به المواجهة المرتقبة، المقرر إقامتها فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى المنتخبان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المصيرية، التي تمثل الفرصة الأخيرة لحسم مصيرهما في البطولة، سواء بالتأهل إلى الدور التالي أو توديع المنافسات، وهو ما يمنح اللقاء أهمية كبيرة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين المنتخبين.

تشكيل منتخب السويد

اعتمد الجهاز الفني للمنتخب السويدي على زيترستروم في حراسة المرمى، بينما يتكون خط الدفاع من لاجربيلكه، وليندلوف، وهيين. وفي خط الوسط يتواجد برنهاردسون، وستراود، وأياري، وجودموندسون، فيما يقود الثلاثي إيلانجا، وإيزاك، وجيوكيريس الخط الأمامي، بحثًا عن تسجيل الأهداف وقيادة الفريق نحو تحقيق الفوز.

تشكيل منتخب اليابان

على الجانب الآخر، يبدأ المنتخب الياباني اللقاء بالحارس سوزوكي، وأمامه في خط الدفاع كل من سيكو، وإيتاكورا، وإيتو. ويتكون خط الوسط من سوجاوارا، وتاناكا، وكامادا، وناكامورا، بينما يقود الهجوم الثلاثي مايدا، ودوان، وأويدا، في محاولة لاستغلال الفرص وتحقيق الانتصار.

مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

تتجه أنظار الجماهير إلى هذه المباراة المنتظرة، في ظل أهمية النقاط الثلاث لكلا المنتخبين، حيث من المتوقع أن تشهد المواجهة ندية كبيرة وإيقاعًا سريعًا منذ الدقائق الأولى، مع رغبة كل فريق في فرض أسلوبه وتحقيق الفوز الذي قد يكون مفتاح العبور إلى الأدوار الإقصائية من البطولة