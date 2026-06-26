ترتيب مجموعة كوت ديفوار في كأس العالم بعد الفوز على كوراساو

أسدل الستار على منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2026، بعد ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، والتي شهدت منافسة قوية بين منتخبات ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور وكوراساو، وسط صراع على بطاقتي التأهل إلى دور الـ32.

خسارة مفاجئة لألمانيا وفوز للإكوادور

شهدت الجولة الختامية مفاجأة كبيرة بعدما تلقى منتخب ألمانيا هزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة لم تؤثر على تأهله بعدما كان قد ضمن العبور إلى الدور المقبل قبل انطلاق الجولة الأخيرة.

وفي اللقاء الآخر، نجح منتخب الإكوادور في تحقيق فوز مستحق على منتخب كوراساو بهدفين دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويُبقي على آماله في التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، انتظارًا لنتائج بقية المجموعات.

تأهل مستحق لكوت ديفوار

استفاد منتخب كوت ديفوار من نتائج الجولة الأخيرة ليحسم تأهله رسميًا إلى دور الـ32، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ليصاحب منتخب ألمانيا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، رغم خسارته في الجولة الأخيرة.

الإكوادور ينتظر وكوراساو يودع

رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى ثلاث نقاط، ليحتل المركز الثالث ويترقب فرصته في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بينما ودع منتخب كوراساو منافسات البطولة بعدما اكتفى بنقطة واحدة في ثلاث مباريات، ليحل في المركز الأخير بالمجموعة.

ترتيب المجموعة الخامسة

* ألمانيا: المركز الأول برصيد 6 نقاط، سجل 10 أهداف واستقبل 4.

* كوت ديفوار: المركز الثاني برصيد 6 نقاط، سجل 4 أهداف واستقبل هدفين.

* الإكوادور: المركز الثالث برصيد 3 نقاط، سجل هدفين واستقبل هدفين.

* كوراساو: المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، سجل هدفًا واحدًا واستقبل 9 أهداف