مواجهة الحسم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام نظيره الإيراني في السادسة صباح السبت على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية.

وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة مشوارهم في المونديال.

مصر تبحث عن حسم التأهل أمام إيران

يدخل المنتخب الوطني المباراة متصدرا للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالتعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، قبل أن يحقق فوزا تاريخيا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 وهو الانتصار الأول للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أو التعادل أمام إيران لضمان التأهل رسميًا إلى دور الـ32 دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى.

ترتيب المجموعة السابعة قبل الجولة الأخيرة

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب إيران برصيد نقطتين، ثم منتخب بلجيكا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- مصر: 4 نقاط.

2- إيران: نقطتان.

3- بلجيكا: نقطتان.

4- نيوزيلندا: نقطة واحدة.

أفريقيا على أعتاب إنجاز تاريخي جديد

وتعيش الكرة الأفريقية فترة استثنائية في مونديال 2026 بعدما نجح منتخب جنوب أفريقيا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه ليصبح سابع منتخب أفريقي ينجح في تخطي دور المجموعات بكأس العالم.

وانضم منتخب "البافانا بافانا" إلى قائمة تضم الكاميرون ونيجيريا والمغرب والسنغال وغانا والجزائر، في إنجاز جديد للقارة السمراء.

مصر وكوت ديفوار تقتربان من قائمة الشرف

وتتجه الأنظار إلى منتخبي مصر وكوت ديفوار، اللذين يمتلكان فرصًا كبيرة للانضمام إلى قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة للأدوار الإقصائية، في ظل موقفهما الجيد قبل الجولة الأخيرة.

وفي حال نجاح المنتخبين في العبور إلى دور الـ32، ستسجل القارة الأفريقية رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من كأس العالم.

موعد مباراة مصر وإيران والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وإيران يوم الجمعة 26 يونيو في تمام الساعة 11 مساءا بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، الموافق السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد".

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس"

فرص تأهل منتخب مصر

ورغم تصدره للمجموعة، لم يحسم منتخب مصر تأهله رسميًا حتى الآن، إذ يكفيه التعادل أو الفوز أمام إيران لضمان العبور إلى الدور المقبل.

أما في حال الخسارة أمام المنتخب الإيراني بالتزامن مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع الفراعنة إلى المركز الثالث، مع احتفاظهم بفرصة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وفقًا للنظام الجديد للبطولة.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

تضم قائمة المنتخب الوطني كلًا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود حسن "تريزيجيه"، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.