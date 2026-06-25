ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026 قبل مباراة إيران

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر أمام إيران والمقرر لها فى السادسة صباح يوم السبت، على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

بدا منتخب مصر مشواره بالتعادل أمام بلجيكا في الجولة الاولي بهدف لكل منهما، وفي الجولة الثانية حقق منتخب مصر، فوزه الأول في تاريخ كأس العالم امام نيوزيلندا بنتيجة (3-1)

وجاء ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026 كالتالي:



1 ) منتخب مصر 4 نقاط.

2 ) منتخب إيران 2 نقاط.

3 ) منتخب بلجيكا 2 نقاط .

4 ) منتخب نيوزيلندا نقطة واحدة.