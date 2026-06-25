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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة إيران لحسم التأهل لدور الـ32 بكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام منتخب إيران، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تأكيد التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة المشوار في البطولة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني حسام حسن على طريقة لعب (4-2-3-1)، مع الاعتماد على العناصر الأساسية التي خاضت المواجهات السابقة، بحثًا عن تأمين صدارة المجموعة السابعة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، مهند لاشين.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، عمر مرموش

التوازن الهجومي والدفاعي 

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى الحفاظ على التوازن بين التأمين الدفاعي والفاعلية الهجومية، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات التكتيكية خلال اللقاء وفقًا لسير المباراة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في كأس العالم برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، ثم حقق الفوز التاريخي على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في مدينة فانكوفر الكندية.

في المقابل، يحتل منتخب إيران المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بعد تعادلين أمام نيوزيلندا وبلجيكا، ويخوض مواجهة مصر بهدف حصد بطاقة التأهل للدور المقبل.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لمنتخب مصر، الذي يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة وتحقيق إنجاز جديد في أول مشاركة بالمونديال بنظامه الموسع.

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