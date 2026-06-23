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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. موعد عودة منتخب مصر إلى سبوكين استعدادًا لمواجهة إيران

المنتخب المصري
المنتخب المصري
أحمد العيسوي

واصل منتخب مصر كتابة فصول جديدة في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، بعدما حقق إنجازاً استثنائياً في بطولة كأس العالم 2026، عقب نجاحه في قلب تأخره أمام منتخب نيوزيلندا إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة حملت الكثير من الإثارة والندية.

ولم يكن الانتصار مجرد ثلاث نقاط في مشوار البطولة، بل كان يحمل رقماً تاريخياً للقارة الأفريقية، بعدما أصبح منتخب مصر أول فريق أفريقي ينجح في تحويل تأخره إلى فوز خلال نهائيات كأس العالم منذ عام 2018، ليكسر غياباً دام 8 سنوات عن تحقيق "الريمونتادا" الأفريقية في أكبر محافل كرة القدم العالمية.

الفراعنة يصنعون التاريخ أمام نيوزيلندا

دخل المنتخب المصري المباراة بطموحات كبيرة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، بحثاً عن تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وهو ما تحقق بالفعل بعد أداء قوي أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورغم البداية الصعبة، بعدما تقدم المنتخب النيوزيلندي بهدف عن طريق فين سورمان في الدقيقة 15، لم يستسلم لاعبو الفراعنة، ونجحوا في العودة تدريجياً إلى اللقاء، قبل أن يظهر التفوق المصري خلال الشوط الثاني.

وتمكن مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58، قبل أن يواصل المنتخب ضغطه الهجومي وينجح محمد صلاح في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 67، ليمنح الفراعنة الأفضلية.

وفي الدقائق الأخيرة، حسم البديل محمود حسن "تريزيجيه" المواجهة بهدف ثالث في الدقيقة 82، ليؤكد الانتصار المصري ويمنح الجماهير لحظة تاريخية في البطولة.

مصر تقترب من التأهل إلى الدور التالي

بهذا الفوز، تصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، لكنه لم يضمن التأهل بشكل رسمي حتى الآن، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز أو التعادل أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لضمان العبور إلى دور الـ32.

وتقام مواجهة مصر وإيران يوم 26 يونيو في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت سياتل، الموافق 27 يونيو في السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

وفي حالة الخسارة أمام إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، قد يتراجع منتخب مصر إلى المركز الثالث، إلا أن فرص التأهل ستظل قائمة عبر نظام أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في النسخة الجديدة من كأس العالم.

قائمة منتخب مصر في مونديال 2026

اختار الجهاز الفني قائمة قوية لخوض منافسات البطولة، وضمت مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، على رأسهم محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه، بالإضافة إلى عدد كبير من العناصر الشابة وأصحاب الخبرات.

وتضم القائمة: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.


 

أثبت منتخب مصر أمام نيوزيلندا أن روح القتال والرغبة في تحقيق الإنجازات ما زالت حاضرة بقوة داخل الكرة المصرية، بعدما قدم واحدة من أبرز مباريات الفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال. ومع اقتراب مواجهة إيران، تترقب الجماهير المصرية استمرار الحلم العالمي وتحقيق خطوة جديدة نحو الأدوار الإقصائية.

كأس العالم حسام حسن نيوزيلندا إيران محمد صلاح

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