الحديدي: الجماهير في أمريكا وكندا تتوقع صدارة المجموعة.. وزيكو أصبح حديث المونديال

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن الجماهير المصرية في كندا وأمريكا، أبدت ثقة كبيرة في منتخب مصر، مشيرًا إلى أن التوقعات كانت تصب في صالح الفراعنة لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "الجماهير في كندا لم تكن مستغربة نتيجة الفوز، بل كانت تتوقع انتصارًا بنتيجة أكبر، كما أن الجميع كان يتوقع تصدر منتخب مصر للمجموعة والتأهل في المركز الأول".

وأضاف: "الجماهير في الولايات المتحدة أكدت أن منتخب مصر فرط في تحقيق الفوز أمام بلجيكا، والجميع يرى أن المنتخب المصري هو الأفضل في المجموعة، وقادر على إنهاء الدور الأول في الصدارة".

وتابع: "الفندق الذي يقيم فيه منتخب مصر بمدينة سياتل يقع في وسط المدينة وقريب من المناطق المزدحمة، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى رفض سفر البعثة مباشرة عقب المباراة بسبب الترتيبات والإجراءات الأمنية الخاصة بالمنتخب".

وأشار الحديدي إلى الدعم الجماهيري المنتظر في المباراة المقبلة، قائلًا: "من المتوقع حضور نحو 60 ألف مشجع في مباراة مصر أمام إيران لمساندة المنتخب الوطني".

وعن حالة اللاعبين المصابين، أوضح: "حسام عبد المجيد وحمدي فتحي سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على جاهزيتهما وإمكانية مشاركتهما في مواجهة إيران".

وتحدث عن قوة المنتخب الإيراني، قائلًا: "منتخب إيران يضم عددًا من المحترفين في أوروبا، إلى جانب لاعبين أصحاب مهارات عالية، كما يمتلك خط دفاع قويًا، لذلك ننتظر أن يقدم منتخب مصر المستوى نفسه الذي ظهر به أمام بلجيكا ونيوزيلندا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "زيكو أصبح حديث الجماهير في كأس العالم بعد تألقه اللافت مع المنتخب الوطني، والجميع يتساءل عنه ويتابع مستواه بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال البطولة".