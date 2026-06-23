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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق أبو العينين: حسام حسن طلب تشغيل أغنية «يا حبيبتي يا مصر» ويتفاءل بها

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تحدث طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن فوز منتخبنا الوطني على نيوزيلندا، وتصدر المجموعة السابعة في كأس العالم.

وقال أبو العينين في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور: "مبروك لشعب مصر العظيم ومباراة نيوزيلندا كانت تاريخية من أول دقيقة والاستاد كان ملون بالأحمر والجماهير المصرية سيطرت على الملعب".

وأضاف: "النشيد الوطني كان يرج أرجاء الملعب في كندا وشعرنا أننا نلعب في مصر، وبين شوطي المباراة كان هناك حديث قوي بين اللاعبين".

وتابع: "محمد صلاح والتوأم تحدثوا مع اللاعبين بين شوطي المباراة على ضرورة الفوز على نيوزيلندا وإسعاد الشعب المصري، وبالفعل كانوا رجالا وقدموا مباراة كبيرة".

وأكد: "حسام حسن يتفاءل بأغنية ياحبيبتي يامصر وهو من طلب إذاعتها في الملعب، وكانت تهز أرجاء الاستاد".

واختتم: "بعد كأس العالم سيكون هناك جلسة مع التوأم للاتفاق على التجديد".

منتخب مصر كأس العالم حسام حسن اخبار الرياضة

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