منتخب مصر يترقب هدية ألمانية لحسم التأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026

يترقب منتخب مصر نتيجة مواجهة ألمانيا والإكوادور، المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، إذ قد تمنح الفراعنة بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ32 قبل خوض المباراة الأخيرة أمام إيران.

وبات منتخب مصر قريبًا من العبور إلى الدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، عقب التعادل مع بلجيكا والفوز على نيوزيلندا، قبل الجولة الحاسمة أمام إيران.

سيناريو تأهل مصر قبل مواجهة إيران بحسب الحسابات الحالية للمونديال، فإن فوز ألمانيا على الإكوادور أو انتهاء المباراة بالتعادل سيضمن لمنتخب مصر التأهل رسميًا إلى دور الـ32، قبل خوض مباراته الأخيرة، بغض النظر عن نتيجتها أمام إيران.

ويعود ذلك إلى أن هذا السيناريو سيُبقي الإكوادور خارج دائرة الوصول إلى رصيد يهدد موقف مصر في حسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وهو ما يمنح “الفراعنة” أفضلية مريحة في سباق التأهل.

موقف مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة يدخل منتخب مصر الجولة الثالثة وهو في وضع قوي، إذ يكفيه الفوز أو التعادل أمام إيران من أجل التأهل رسميًا دون انتظار أي نتائج أخرى، سواء في صدارة المجموعة أو ضمن المركز الثاني.

لكن في حال تلقى منتخب مصر هدية مبكرة من ألمانيا أمام الإكوادور، فسيخوض مواجهة إيران بأعصاب أهدأ بعدما يضمن بطاقة العبور إلى دور الـ32 بشكل رسمي.