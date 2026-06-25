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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة وسفارة بيلاروسيا يودعان الوفد المشارك في معسكر النشء بمينسك

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

ودعت وزارة الشباب والرياضة، الوفد المصري المشارك في معسكر النشء الدولي بالمركز الوطني للتعليم والترفيه للأطفال “زوبرينوك” بجمهورية بيلاروسيا، والمقرر إقامته خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو، بحضور السيد/ يفغيني سوبوليفسكي سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، ومصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة للبرامج وشراكات التنمية، وذلك في إطار العلاقات المميزة بين البلدين

وتأتي هذه المشاركة للعام الثالث على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين بتعزيز التعاون في مجال الشباب، وترسيخ جسور التواصل بين الأجيال الجديدة، من خلال برامج التبادل الثقافي والمعسكرات الدولية التي تسهم في بناء الشخصية وتنمية المهارات، وتعميق قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب.

ويضم الوفد المصري نخبة من النشء المتميزين من مختلف محافظات الجمهورية، ممن تم اختيارهم وفق معايير دقيقة من خلال لجنة متخصصة، بعد اجتيازهم مراحل المقابلات الشخصية وبرامج الإعداد والتأهيل، بما يضمن تمثيل مصر بصورة مشرفة تعكس ما يتمتع به أبناؤها من مواهب وقدرات في المجالات الثقافية والفنية والعلمية والرياضية.

ويشهد برنامج المعسكر تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والزيارات الميدانية للمعالم التاريخية والثقافية بجمهورية بيلاروسيا، فضلًا عن تنظيم لقاءات للتبادل الثقافي مع المشاركين من مختلف الدول، بما يسهم في تنمية مهارات التواصل والانفتاح على الثقافات المختلفة، وتعزيز قيم السلام والتعايش.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، السيد يفغيني سوبوليفسكي، عن اعتزازه باستمرار هذا البرنامج المشترك للعام الثالث، مؤكدًا أن التعاون بين مصر وبيلاروسيا في المجال الشبابي يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الثنائية، ويسهم في توطيد العلاقات بين البلدين من خلال بناء جسور التواصل بين الأجيال الجديدة، متمنيًا للوفد المصري إقامة مثمرة وتجربة ثرية في بيلاروسيا.

ويعد معسكر “زوبرينوك” أحد أبرز المراكز الوطنية للتعليم والترفيه للأطفال في جمهورية بيلاروسيا، ويستضيف سنويًا وفودًا شبابية من مختلف دول العالم، حيث يوفر برنامجًا متكاملًا يجمع بين التعليم والترفيه والتبادل الثقافي، بما يعزز قيم الصداقة والتفاهم والتعاون الدولي بين النشء.

وزارة الشباب والرياضة معسكر النشء الدولي وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وزير الرياضة

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