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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الشباب والرياضة لـ أحمد موسى: انت عايز تدرب المنتخب بدل حسام حسن!

حسام حسن
حسام حسن
عبد الخالق صلاح

أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني المصري، في مباراة نيوزيلندا مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن يمثل بداية قوية لمشوار طويل، ويعكس وجود منظومة متكاملة تقف خلف كرة القدم المصرية على كافة المستويات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد: "مبروك علينا وعلى مصر، وهذه البداية وليست النهاية، والمنتخب عامل أداء مشرفًا جدًا، والأداء وراءه منظومة كبيرة من أول الرئيس السيسي الذي يولي اهتمامًا بالرياضة، والتطوير الرياضي، والاستقرار السياسي والأمني، والاستقرار الموجود في اتحاد الكرة في مصر، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي للرياضة وكرة القدم بشكل خاص لاهتمام المواطن المصري بكرة القدم، وأحمد دياب رئيس الرابطة، والشركة المتحدة للرياضة، كل هذه أدت إلى بعض النجاحات، وكابتن حسام وإبراهيم حسن قيادة وطنية".

ومازح الإعلامي أحمد موسى قائلًا: "أنا شايف حضرتك بتنافس كابتن حسام حسن في التحليل، شكلك عايز تمسك مكانه".

وأضاف: "وجود أجيال جديدة مثل حمزة عبدالكريم ده بيعطيني أمل، والأمل ده خلى حمزة شاف مرموش، ومرموش شاف صلاح، والأمل ده هو اللي بنبني عليه، والمنتخب  الشوط الثاني طموحه زاد، والأداء اختلف بشكل كبير، وكان ليا الحظ لما لعبنا السعودية وقبل ما نطلع إسبانيا قولت اللاعيبة هتعمل ماتش حلو أوي، والطموح والحماس عند اللاعيبة بيخليهم يلعبوا بثقة، وكل ده متواجد في منتخب مصر".

وأوضح: "الالتزام متوفر في الملعب والتدريبات، وفيه التزام والالتزام بيوصل لدرجة كبيرة، ولا أحد بيدخل في الجهاز الفني للمنتخب، والكابتن هاني أبو ريدة موفر للكابتن حسام حسن كل الإمكانيات، والاختلافات متواجدة عشان للصالح العام".

جوهر نبيل مباراة نيوزيلندا على مسئوليتي صدى البلد

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