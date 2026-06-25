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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب: تنمية موارد الاتحادات الرياضية ضرورة لدعم المنتخبات الوطنية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
أ ش أ

أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أن تنمية الموارد الذاتية للاتحادات الرياضية وتعظيم الاستفادة من الرعايات والشراكات أصبحا ضرورة لضمان استمرارية دعم المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية، مشددًا على أهمية تطوير الخطط الفنية والإدارية بما يضمن توفير الموارد اللازمة لبرامج الإعداد والتأهيل وتحقيق أفضل جاهزية للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل تقديم الدعم للاتحادات الرياضية وفق الإمكانات المتاحة، وهو ما يتطلب من كل اتحاد العمل على تطوير موارده الذاتية وتعزيز قدراته التسويقية والاستثمارية، بما يحقق الاستدامة المالية ويدعم تنفيذ الأهداف الفنية للمنتخبات الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، في إطار المتابعة المستمرة لبرامج إعداد اللاعبين وخطط تطوير اللعبة، بما يتوافق مع توجهات الدولة للنهوض بالرياضة المصرية وتحقيق نتائج متميزة على المستويات القارية والدولية.

وشهد اللقاء استعراض خطة إعداد المنتخبات خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة ببرامج التدريب والمعسكرات والاستعداد للاستحقاقات الرياضية القادمة، إلى جانب متابعة آليات اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة لدعم استدامة صناعة الأبطال.

كما تناول الاجتماع ملف الرعايات وآليات تعظيم الاستفادة منها لدعم خطط الاتحاد وبرامج إعداد المنتخبات الوطنية، بما يسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة تعزز فرص التطوير وتحقيق الإنجازات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تحرص على توفير مختلف أوجه الدعم لأبطالها الرياضيين، إيمانًا بدورهم في تمثيل مصر بصورة مشرفة ورفع رايتها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، ضمن رؤية تستهدف بناء منظومة رياضية قوية ومستدامة قادرة على تحقيق الإنجازات وصناعة الأبطال.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل تنمية الموارد الذاتية برامج الإعداد والتأهيل

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