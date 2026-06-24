وزير الشباب والرياضة يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون في تمكين الشباب

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدكتور سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال العمل الشبابي.

على هامش فعاليات الملتقى العربي الأول حول "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب" بالمملكة المغربية.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في البرامج والمبادرات الموجهة للشباب، واستعراض التجارب الناجحة في مجالات التمكين الشبابي، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية تسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص مصر على تعزيز التعاون العربي المشترك في القضايا المتعلقة بالشباب، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

من جانبه، أشاد الدكتور سلطان النيادي بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الشبابية بما يخدم تطلعات الشباب العربي ويعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاركة الفاعلة لوزارة الشباب والرياضة في الملتقى العربي الأول حول "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب"، والذي يشهد حضوراً عربياً واسعاً لمناقشة القضايا والتحديات المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية وتأثيراتها على الشباب العربي.