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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ممدوح الششتاوي مستشارًا لوزير الرياضة لشؤون الاستثمار

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

أصدر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتكليف ممدوح الششتاوي مستشارًا لوزير الشباب والرياضة لشؤون الاستثمار، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز ملف الاستثمار الرياضي وتعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يأتي ضمن خطة الوزارة للاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في دعم جهود تطوير منظومة الاستثمار الرياضي، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة العوائد الاقتصادية للمنشآت الرياضية والشبابية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم مساهمة الرياضة في دعم التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل، وتعزيز فرص الاستثمار الرياضي، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للهيئات والمنشآت الرياضية والشبابية، بما يدعم مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار واستضافة الفعاليات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وزير الشباب وزير الرياضة الاستثمار

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