وزيرا الرياضة والعمل ومحافظ القاهرة يشهدون ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، فعاليات ملتقى التوظيف السادس "بصمة شباب مصر"، والذي أقيم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور حسن رداد وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة، والدكتور كيرلس حبيب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة شباب مصر، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي الملتقى في إطار الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع مختلف المؤهلات والتخصصات.

وشهد الملتقى مشاركة 90 شركة من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري، حيث وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في عدد من المجالات والتخصصات المختلفة، من بينها المبيعات، والمحاسبة، والتسويق، والأعمال الإدارية، وخدمة العملاء، والهندسة، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل للشباب والحد من معدلات البطالة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن ملتقى التوظيف والتدريب "بصمة شباب مصر" يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تمكين الشباب وتأهيله لسوق العمل، مشيدًا برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني للملتقى والدور المجتمعي الذي تقوم به الكنيسة المصرية في دعم الشباب وخدمة المجتمع.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الشباب في صدارة أولوياتها باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ برامج متكاملة للتدريب والتأهيل وبناء القدرات وتنمية المهارات الرقمية وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

وأوضح الوزير أن الملتقى يجسد هذه الرؤية عمليًا من خلال توفير آلاف فرص العمل والتدريب، وإتاحة فرص التمويل للمشروعات الصغيرة وبرامج التأهيل المهني، مؤكدًا استمرار الوزارة في التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين للتوسع في المبادرات التي تستهدف توفير فرص العمل اللائقة للشباب وبناء جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.