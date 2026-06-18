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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتوجيهات رئاسية.. وزارة الرياضة تعلن حل أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن هناك انفراجة كبيرة في ملف أرض نادي الزمالك، بعد تحركات مكثفة من مؤسسات الدولة وبتوجيهات رئاسية لإيجاد حل نهائي للأزمة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار موقع مميز بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء فرع جديد للنادي كمشروع رياضي واستثماري متكامل.

ملف أرض نادي الزمالك

وأوضح الشاذلي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزارة الإسكان قدمت حلولًا لتوفير قطعة الأرض الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، لافتًا إلى أن الزمالك سيتمكن من الاستفادة من المشروع في دعم موارده المالية من خلال المشروعات الاستثمارية وفتح العضويات الجديدة.

وأضاف أن إجراءات التراخيص والرسومات ستبدأ اعتبارًا من الغد، على أن تنطلق أعمال الإنشاء خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا وجود توجيه رئاسي مُلزم لجميع الجهات المعنية بسرعة إنجاز المشروع، مع دراسة آليات مماثلة لدعم الأندية الجماهيرية عبر حلول استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص.

الزمالك الاهلي ممدوح عباس

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